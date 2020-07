Sondaggi elettorali TP: 54,3% italiani promuove intesa su Recovery Fund (Di venerdì 24 luglio 2020) Sondaggi elettorali TP: 54,3% italiani promuove intesa su Recovery Fund Il 54,3% degli italiani si dice soddisfatto dell’accordo sul Recovery Fund del valore di 750 miliardi di euro (208,8 miliardi andranno al nostro Paese). Tra i soddisfatti c’è un 6,3% secondo cui si sarebbe potuto ottenere di più e meglio. A bocciare l’intesa è il 44,2%: di questi il 38,1% ritiene che ci siano troppe condizioni da rispettare e alla fine saremo come commissariati mentre per il 6,1% abbiamo ottenuto meno di quanto ci si aspettava e soprattutto troppo poco a fondo perduto. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 22 ... Leggi su termometropolitico

