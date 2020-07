Smascherati, Boschi & Co. in barca ad Ischia abbracciati senza mascherine (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutti in barca al largo di Ischia. Allegri, rosolati dal sole, abbracciati per la foto di gruppo. Quando il direttore di Retenews 24, Lorenzo Crea, ieri ha postato l'immagine dei renziani in vacanza sul suo natante esaltando l'amicizia non ha pensato al terremoto che stava provocando. Nel giro di pochi minuti l'immagine che aveva al centro una Maria Elena Boschi in grandissima forma è stata presa di mira all'unanimità dai naviganti della rete. Spaventato l'autore della pubblicazione ha fatto ingenuamente sparire la foto, che però nel frattempo è stata scaricata e ricaricata su centinaia di altri profili, diventando il bersaglio di giornata. È diventato un mini-caso della serie «Matteo Salvini al Papeete», pena del contrappasso per chi come i renziani hanno usato quel ... Leggi su iltempo

