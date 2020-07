Serie A 2019/2020, trentaseiesima giornata: le probabili formazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Al via la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio: alcuni big match, su tutti Milan-Atalanta e Roma-Fiorentina, da seguire con estrema attenzione in ottica qualificazione diretta ai gironi di Europa League. Sono comunque tante le sfide importanti per le sorti di questa stagione che volge via via al termine. Ecco dunque di seguito tutti i link con le probabili formazioni di ogni partita, per scoprire le scelte dei tecnici, gli squalificati, gli indisponibili e tutti i ballottaggi aggiornati in tempo reale. MILAN-ATALANTA BRESCIA-PARMA GENOA-INTER NAPOLI-SASSUOLO BOLOGNA-LECCE ROMA-FIORENTINA SPAL-TORINO CAGLIARI-UDINESE VERONA-LAZIO JUVENTUS-SAMPDORIA Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni, nessun gol: il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ?? #FORZAINTER ??… - DiMarzio : Le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine di #UdineseJuve - sportface2016 : #SerieA Le probabili formazioni della 36esima giornata: dubbi e ballottaggi per i venti tecnici - Tonico904 : RT @Eurosport_IT: La stoccata di Fabio Paratici ?????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2019 Serie A 2019/20: dove vedere le partite della 36^ giornata in tv Calcio d'Angolo Formula 1: la Ferrari potrebbe essere stata vittima di una nuova Spy Story

Alcune indiscrezioni forniscono uno scenario raccapricciante. Pare che la FIA sia stata indotta ad indagare sulla Ferrari da una vicenda di spionaggio L’ipotesi è perlomeno di quelle che fanno rimaner ...

Altri due volti nuovi in casa Imperia

La ASD Imperia comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dei giocatori: Filippo Dani, portiere classe ’99, e Gianluca Gnecchi, mezzala classe 2000. Filippo Dani arriva a Imperia con un ...

Alcune indiscrezioni forniscono uno scenario raccapricciante. Pare che la FIA sia stata indotta ad indagare sulla Ferrari da una vicenda di spionaggio L’ipotesi è perlomeno di quelle che fanno rimaner ...La ASD Imperia comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dei giocatori: Filippo Dani, portiere classe ’99, e Gianluca Gnecchi, mezzala classe 2000. Filippo Dani arriva a Imperia con un ...