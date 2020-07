Regionali Puglia, Laricchia a muso duro: «Nessun accordo con Emiliano. Il Pd ha trovato una candidata che non si compra» – Intervista (Di venerdì 24 luglio 2020) «Emiliano ha avuto cinque anni di tempo per ascoltare le nostre proposte, io non credo a un pentimento finale a due mesi dalle elezioni». La candidata del M5s alle elezioni Regionali in Puglia, Antonella Laricchia, conferma a Open che non indietreggerà di un metro: correrà da sola e Nessuna intesa con il Pd è possibile, come peraltro confermato stamattina dallo stesso capo politico del Movimento Vito Crimi. Di questo e di altro abbiamo parlato con lei. Al di là delle parole ferme, molto chiare, pronunciate questa mattina da Vito Crimi a Radio Uno, un’intesa con Emiliano è proprio da escludersi anche dopo le elezioni? «Si. Dopo le elezioni non ha Nessun senso vista la legge elettorale ... Leggi su open.online

M5S_Europa : #FdI e #Lega si sono astenuti sul #RecoveryFund. Come lo spiegherà #Fitto alle regionali in #Puglia? Vogliono rifiu… - mattiafeltri : L'arca di Michè. In Puglia, senza M5S, Michele Emiliano imbarca la qualunque - fattoquotidiano : IL RITORNO DEI VOLTAGABBANA Si salvi chi più. Campania, Toscana, Puglia: alla vigilia delle urne si moltiplicano i… - infoitinterno : Regionali Puglia, Laricchia a muso duro: «Nessun accordo con Emiliano. Il Pd ha trovato una candidata che non si co… - fojarol : L'arca di Michè. In Puglia, senza M5S, Michele Emiliano imbarca la qualunque -