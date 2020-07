Regionali, Più Europa Campania: “Puntiamo alla trasformazione digitale dei territori” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Con il nuovo Decreto Semplificazioni, gli amministratori locali non potranno introdurre limitazioni al 5G sui loro territori. È un fatto importante che traccia un limite rispetto a scelte arbitrarie che, seppur in buona fede, finivano per assecondare la propaganda populista e antiscientifica, impedendo l’innovazione digitale. A ciò si aggiunge la sentenza del Tar della Sicilia, che ha accolto il ricorso di Vodafone contro l’ordinanza del Comune di Messina, che vietava la sperimentazione e l’installazione delle antenne 5G, riconoscendo in primis la natura di servizio pubblico della quinta generazione mobile e puntualizzando che non è in potere dei Comuni imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di ... Leggi su anteprima24

