Raggi, altro che ‘zozzone’: Roma rischia “epidemia igienica” per i rifiuti (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, i medici danno l’allarme: «Con i rifiuti lasciati a terra sarà emergenza igienica». Ma la Raggi si vanta di avere scoperto un solo ‘zozzone’. Non bastava il coronavirus. Oggi Roma rischia anche un’emergenza igienica, e il pericolo per gli abitanti è altissimo, tanto che persino ristoranti e negozi rischiano di chiudere. Ormai non si tratta più di cattivo odore che nei casi più estremi provoca veri e propri conati di vomito. Nè il problema è solo più dovere scavalcare la spazzatura per potere camminare sui marciapiedi. Ora la situazione si fa più seria, l’ordine dei medici non ha dubbi: «Se i rifiuti non verranno raccolti e rimossi dalle ... Leggi su chenews

