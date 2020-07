Proietta un film porno sul maxi-schermo di Piazza Maggiore, ma una vecchietta lo scopre e per lui finisce male (Di venerdì 24 luglio 2020) Un film porno è costato a un giovane di 24 anni una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza. Il ragazzo, in compagnia di alcuni amici ha collegato il suo portatile a un videoproiettore ... Leggi su leggo

Porno sul maxischermo in piazza: arrivano i carabinieri, chiamati da un'anziana sconvolta

Un film porno proiettato sul maxi schermo di piazza Maggiore a Bologna, dove poco prima il pubblico aveva assistito a un film di Tarkovskij. Autore della bravata un ventiquattrenne italiano, ...

