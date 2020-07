Prima preghiera del venerdì a Santa Sofia, tornata moschea. Trionfo per Erdogan (Di venerdì 24 luglio 2020) È un giorno storico per la Turchia, è un grande giorno per la narrazione islamista di Recep Tayyip Erdogan. Santa Sofia torna a celebrare la preghiera del venerdì dopo 86 anni, dopo la contestata conversione da museo in moschea voluta con forza dal presidente turco, che ha parlato di “sogno d’infanzia diventato realtà”.Sarà una cerimonia solenne, tra imponenti misure di sicurezza, con il dispiegamento di 17.000 agenti delle forze di sicurezza. Strade d’accesso chiuse, mezzi pubblici sospesi, aree di preghiera separate per uomini e donne, predisposte anche nella piazza Sultanahmet, con punti ristoro per i fedeli e punti di igiene con distribuzione di disinfettanti, maschere e tappetini monouso. Santa ... Leggi su huffingtonpost

tg2rai : #Istanbul blindata per la preghiera del venerdì; domani per la prima volta a #SantaSofia dopo la riconversione in M… - Agenzia_Italia : Domani la prima preghiera del venerdì a #SantaSofia dal ritorno a moschea - ArturoP66023286 : RT @HuffPostItalia: Prima preghiera del venerdì a Santa Sofia, tornata moschea. Trionfo per Erdogan - Open_gol : A due settimane dalla sua riconversione, l’ex museo-basilica torna a essere luogo di culto per i fedeli musulmani.… - jabbaTM : Che Schifo bisogna combattere l'Islam è il Male! Turchia, prima preghiera del venerdì a Santa Sofia -