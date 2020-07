Pressing sul Mes e resistenze grilline. Nel governo è caos (Di venerdì 24 luglio 2020) «Ovviamente per il bilancio dello Stato non esiste nessun problema di cassa»: quando intorno alle 12 arriva, con sensibile ritardo, la smentita del ministero dell’Economia la bufera è già in corso. A innescarla il retroscena del Sole 24 Ore secondo cui, nella riunione dei capidelegazione di mercoledì sera, Roberto Gualtieri aveva fatto capire al di là di ogni possibile equivoco che senza accedere al Mes si porrà presto un problema urgentissimo: le casse dello Stato a secco, quindi guai di … Continua L'articolo Pressing sul Mes e resistenze grilline. Nel governo è caos proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : Mes, il pressing sul prestito. Gentiloni: “Vantaggioso per l’Italia, ma non decide Bruxelles”. Crimi: “Parlarne ora… - MarcoBarzaghi : #Cesari a @Pressing_real ' sul contatto Kolarov-Lautaro: '#DiBello come può non aver visto quel fallo?...' - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @Comemigirano: @luigivanti Questo è il #GovernoFanfarone annunci, annunci, annunci dirette facebook (tanto sono gratis) millemila milar… - ITALEXIT78 : Archiviata l'ubriacante 'vittoria' conseguita in Europa, per Giuseppe Conte è arrivato il momento di guardare in fa… - lucab962 : RT @Comemigirano: @luigivanti Questo è il #GovernoFanfarone annunci, annunci, annunci dirette facebook (tanto sono gratis) millemila milar… -