Patanè: rivoluzione nel Lazio grazie al Governo (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “La portata degli interventi presentati questa mattina dal Presidente Zingaretti e dal Ministro De Micheli, dara’ vita ad una vera e propria rivoluzione per il sistema trasportistico del Lazio e per il miglioramento della qualita’ della vita dei cittadini”: lo dichiara in un comunicato Eugenio Patane’, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Mobilita’ e Trasporti alla Pisana. “Nel decreto semplificazioni e’ contenuto il finanziamento di opere, per le quali ci battiamo da tempo, dall’importanza strategica: dall’Anello Ferroviario di Roma, alla Cisterna-Valmontone passando per la Roma-Latina, la chiusura della Orte-Civitavecchia, il collegamento Ferrovario Roma-Pescara, il potenziamento della Salaria a quattro corsie, il completamento del collegamento stradale A12 Tarquinia-San ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Patanè rivoluzione Piccola storia di Jaci - I disordini del "carovita" luglio 1919 FANCITYACIREALE