NBA – Suns, Baynes positivo al Coronavirus: si spengono le speranze Playoff dei Suns? (Di venerdì 24 luglio 2020) Aron Baynes ha ammesso di essere uno dei cestisti dei Phoenix Suns ad essere risultato positivo al Coronavirus. Il centro neozelandese non ha seguito la squadra nella ‘bolla’ di Orlando, ma conta di riunirsi al resto del roster il prima possibile, anche a campionato iniziato. La sua assenza potrebbe essere decisiva per i Suns: la franchigia dell’Arizona è l’ultima squadra in lotta per i Playoff e dista 5 partite dall’ottava posizione. Visti i limiti mostrati da DeAndre Ayton, giovane di grande prospettiva ma ancora acerbo, l’assenza dei 12 punti e 6 rimbalzi di media di Baynes rischia di pesare sulle ambizioni Playoff dei Suns.L'articolo ... Leggi su sportfair

Il centro dei Suns, spesso criticato a causa della modestia del suo gioco perimetrale, ha mandato a bersaglio una tripla che è costata cara soprattutto a chi, sui social, aveva puntato contro di lui: ...

Nba: Belinelli battuto dai Bucks, Lakers ko in prima gara dopo lockdown

TORINO-Proseguono a ritmo serrato le amichevoli fra le squadre NBA nella 'bolla' di Orlando ... Nelle altre partite, da segnalare il successo dei Phoenix Suns sugli Utah Jazz per 101-88 con 13 punti a ...

