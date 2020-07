Monza, Brocchi: “Ibrahimovic? Non vorrei essere frainteso. Zlatan e il Milan…” (Di venerdì 24 luglio 2020) Christian Brocchi e il futuro del Monza.VIDEO Milan, un Calhanoglu immenso post lockdown: i gol e gli assist del fantasista turcoI biancorossi hanno centrato la promozione in Serie B dopo un periodo di astinenza lungo diciannove anni sotto la gestione Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il tecnico del club brianzolo, nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Serie A, Spadafora conferma: “A settembre tifosi di nuovo negli stadi, abbiamo un piano”"Per la promozione in B c’è stata una grande soddisfazione, anche se non abbiamo potuto festeggiare, questo primo traguardo è una tappa che ci porta verso l’obiettivo della società e il sogno di tutti noi: la festa che non abbiamo fatto adesso, speriamo di farla in un futuro molto vicino. Guido un gruppo di ragazzi che ... Leggi su mediagol

