Milan Atalanta, splendido gol di Calhanoglu su punizione – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha sbloccato il match contro l’Atalanta con un autentico gioiello su punizione – VIDEO Hakan Calhanoglu ha realizzato uno splendido gol da calcio di punizione aprendo così le marcature del match tra Milan e Atalanta. Il turco ha sorpreso Gollini da posizione defilata con un tiro che è andato a morire all’incrocio dei pali. Un’esecuzione balistica davvero notevole. Calhanoglu!! Omg, excellent free kick!! 👌👌😎😎pic.twitter.com/3OPzYrtWhc — Mahir Volkan Varol (@MahirVVarol) July 24, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

