Milan-Atalanta diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di venerdì 24 luglio 2020) Milan-Atalanta si gioca questa sera venerdì 24 luglio alle 21.45 per la 36^ giornata di Serie A. I padroni di casa a caccia di punti per confermare l'ottimo momento di forma, ospiti che vogliono continuare a stupire per centrare il secondo posto in classifica.Milan-Atalanta, le probabili formazionicaption id="attachment 996469" align="alignnone" width="483" Milan-Atalanta (getty images)/captionQualche problema di formazione per il Milan che dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Romagnoli in difesa e Bennacer in mezzo al campo. Pioli dovrebbe schierare Donnarumma in porta, Kjaer e Gabbia in mezzo, Calabria e Laxalt sulle corsie. Biglia e Kessié a centrocampo e il solito tris Saelemakers, Calhanoglu e Rebic dietro l'unica punta Ibrahimovic. ... Leggi su itasportpress

