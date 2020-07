METEO WEEKEND con novità, prima dell’arrivo del GRANDE CALDO (Di venerdì 24 luglio 2020) Il fronte burrascoso di venerdì porterà ad un nuovo break dell’estate, ma molto fugace. Possiamo parlare di break non solo per il calo delle temperature, ma anche per l’entità del peggioramento che coinvolgerà gran parte dell’Italia Centro-Settentrionale. Siamo a fine luglio, nel periodo di norma più stabile dell’anno, e non è normale avere a che fare con simili passaggi perturbati. I contrasti termici in gioco potranno dare origine a fenomeni violenti, ma il fronte temporalesco avrà un’evoluzione assai rapida. Buone notizie ci sono quindi per il WEEKEND, almeno in parte. Nella giornata di sabato la perturbazione sfilerà verso i Balcani interessando con la coda l’Adriatico Centro-Meridionale e lasciando in eredità una certa instabilità su parte del ... Leggi su meteogiornale

