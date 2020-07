Meloni a Napoli tra regalini, spuntino e ultimi ritocchi alla lista. Poi una promessa… (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Full immersion napoletana per Giorgia Meloni: regali, incontri, colloqui e ultime limature alla lista di Fdi. Nel tardo pomeriggio, la leader della destra riparte per Roma. Lascia un partito in salute, che punta a essere la prima forza della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. Anche Stefano Caldoro, per l’intera giornata accanto a Meloni, si lascia andare: “L’entusiasmo di Fdi può dare la spinta per la rimonta contro Vincenzo De Luca”. Due tappe pubbliche: l’inaugurazione della sede in via Calata San Marco (scelta da Andrea Santoro e Ciro Manzo) e il flash mob con i commercianti. Nelle pause, Meloni incontra amministratori, società civile e candidati per le prossime ... Leggi su anteprima24

