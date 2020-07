Mel Gibson esce allo scoperto: “Ho avuto il COVID-19”. Come sta l’attore (Di venerdì 24 luglio 2020) Mel Gibson ha contratto il COVID-19. Lo rende noto il portavoce dell’attore con una breve dichiarazione rilasciata a People. Il protagonista di “Braveheart – cuore impavido” sembrerebbe non aver contagiato nessun familiare o persona cara. Il COVID-19 sta dilagando un po’ ovunque, l’America è fra i Paesi più colpiti. L’incetta del Coronavirus non ha risparmiato … L'articolo Mel Gibson esce allo scoperto: “Ho avuto il COVID-19”. Come sta l’attore è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

