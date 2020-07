Maresciallo dei carabinieri arrestato a Bari: si teneva materiale sequestrato (Di venerdì 24 luglio 2020) Un altro brutto episodio sulla scia degli orribili arresti di Piacenza. Un Maresciallo dell’Arma sottraeva merce sequestrata e la cedeva a terzi. carabinieri (GettyImages)Non bastava la vergognosa vicenda di Piacenza. l’Arma è messa a dura prova per comportamenti illegali e ‘indegni’ di alcuni dei suoi militari. Il nuovo episodio in provincia di Bari. Il Maresciallo Cosimo Maldarizzi, comandante della stazione dei carabinieri di Cassano delle Murge (Bari), è stato arrestato per peculato, omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale e depistaggio. Nel giugno 2018 si sarebbe impossessato di una cisterna rubata e recuperata dai carabinieri, consegnandola a un conoscente. A fine 2019 poi, venuto a ... Leggi su chenews

