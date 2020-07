Lopalco: 'Il Covid ora circola poco, ma va fermato prima dell'autunno' (Di venerdì 24 luglio 2020) la situazione migliora. Ma è vietato abbassare la guardia. I dati di questi giorni 'dicono che il virus continua a circolare a bassa intensità, ma circola. Proviamo a scoppiare quanti più palloncini ... Leggi su leggo

I focolai degli ultimi giorni sono un campanello d'allarme. I dati di questi giorni "dicono che il virus continua a circolare a bassa intensità, ma circola. Proviamo a scoppiare quanti più palloncini ...

Di seguito, una nota del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo. “Il prof. Pierluigi Lopalco ha ribadito che non intende dimettersi perché ha un lavoro da portare a termine e c’è un ...

