Livorno: un arresto e 56 indagati per matrimoni combinati al fine di ottenere permessi di soggiorno (Di venerdì 24 luglio 2020) Indagate 56 persone. Tra queste un dominicano 55enne è stato arrestato mentre ad altre 4 persone notificato l'obbligo di dimora e di presentazione alla pg. Ogni matrimonio sarebbe stato pagato tra i 6.000 e gli 8.000 euro Leggi su firenzepost

