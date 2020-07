Le grandi popstar fanno sempre meno dischi (Di venerdì 24 luglio 2020) Rihanna notoriamente non pubblica una nuova canzone dal 2016, ma è in buona compagnia: il problema è che ci sono attività più redditizie Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : grandi popstar

Il Post

Rihanna notoriamente non pubblica una nuova canzone dal 2016, ma è in buona compagnia: il problema è che ci sono attività più redditizie Taylor Swift, una delle più grandi popstar al mondo, ha fatto u ...Dopo il grande successo di “Una volta ancora", Fred De Palma torna con il suo nuovo singolo per l’estate 2020 Da inizio mese è on air "Paloma", il nuovo singolo per l’estate 2020 di Fred De Palma con ...