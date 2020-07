La Cardiologia del Policlinico Universitario di Catanzaro, diretta dal Prof. Ciro Indolfi, tra le migliori in Italia per gli standard di qualità (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Programma Nazionale Esiti (PNE) 2019, recentemente pubblicato dal Ministero della Salute e disponibile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), all’indirizzo , pone ai primi posti la Cardiologia del Policlinico Universitario di Catanzaro per la qualità e la quantità delle prestazioni. Dagli ultimi dati disponibili del PNE emerge, infatti, che la Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini di Catanzaro, diretta dal Prof Ciro Indolfi, con l’elevato numero di procedure in ambito cardiovascolare, non solo rende conto della stragrande maggioranza dell’attività clinica svolta nell’Azienda ... Leggi su meteoweb.eu

