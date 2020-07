Infortunio Douglas Costa, stagione finita e a rischio per la Champions (Di venerdì 24 luglio 2020) Guai per Maurizio Sarri: Douglas Costa chiude anticipatamente la stagione per un Infortunio rimediato durante la partita contro l’Udinese La partita contro l’Udinese è stata una doppia mazzata per la Juventus: oltre alla sconfitta patita al 93′ con il gol di Fofana e la festa Scudetto rimandata, si aggiunge anche l’Infortunio di Douglas Costa. Il brasiliano – entrato nell’ultima mezz’ora di gara al posto di Bernardeschi – ha riportato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. Per lui, la stagione è già finita ma soprattutto è a rischio per la partita di Champions League contro il Lione, in programma ... Leggi su zon

