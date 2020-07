Incredibile frustata di TEMPORALI e nubifragi! ESTATE in crisi, ma ci sono novità meteo dall’Africa (Di venerdì 24 luglio 2020) Ci siamo, con una nuova battuta d’arresto dell’ESTATE che si rivelerà temporanea. L’ondata d’instabilità ha raggiunto il culmine con l’Italia del Nord attraversata da un nuovo energico fronte freddo, responsabile di fenomeni intensi e di un generale calo della temperatura. Questo break non si limiterà ad avere effetti sul Nord Italia, in quanto l’impulso temporalesco estenderà i suoi effetti nelle prossime ore verso parte del Centro Italia, determinando una parentesi meteo piuttosto turbolenta. huge thunder storm across the amalfi coastline in italy.L’aria fresca, scalzando quella più calda e umida preesistente, stimolerà l’innesco di TEMPORALI occasionalmente molto intensi. Ci sarà il rischio elevato di nuove grandinate di grosse ... Leggi su meteogiornale

