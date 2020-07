Imprese: da Unicredit prestito 15 mln a Westport Fuel Systems con garanzia Sace (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Unicredit ha concesso un finanziamento di 15 milioni di euro a favore della multinazionale canadese Westport Fuel Systems. Il finanziamento ha lo scopo di supportare, in termini di liquidità e di sicurezza, le attività di Mtm, azienda di Cherasco, in provincia di Cuneo, che opera nel settore della meccanica. Le attività italiane di Westport Fuel Systems a Brescia, Cherasco e Albinea, in provincia di Reggio Emilia, impiegano oltre 800 lavoratori e rappresentano il 70% della produzione dell'azienda in Europa. Il finanziamento, assistito da garanzia di Sace, ha una durata di sei anni. "Il costante impegno di Unicredit per la sicurezza e la liquidità delle ... Leggi su iltempo

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Unicredit ha concesso un finanziamento di 15 milioni di euro a favore della multinazionale canadese Westport Fuel Systems. Il finanziamento ha lo scopo di supportare, in ...

