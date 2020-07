Il viceministro dell’Economia ospite di Eccellenze Campane. Paolo e Achille Scudieri: Agroalimentare strategico (Di venerdì 24 luglio 2020) Il viceministro all’Economia e Finanze Laura Castelli ospite di Eccellenze Campane, in via Benedetto Brin a Napoli. “Una visita che ci onora – dichiarano Paolo e Achille Scudieri, rispettivamente presidente del Gruppo Adler e Amministratore Delegato di Eccellenze Campane – perché come gruppo abbiamo sempre creduto nelle potenzialità del territorio campano, partendo dal manifatturiero per arrivare all’Agroalimentare, consci del fatto che proprio il settore food può essere bandiera di un’economia vincente e un made in Italy di successo”. Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e ... Leggi su ildenaro

