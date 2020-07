Il Recovery Fund è realtà. L’Italia ottiene oltre 200 miliardi per la ripartenza (Di venerdì 24 luglio 2020) È per distacco la notizia della settimana: Conte ha ottenuto 209 miliardi per la ripartenza dell’Italia grazie al Recovery Fund. Finalmente, Dopo quattro giorni e quattro notti di intensi negoziati a Bruxelles, è nato il fondo comune europeo a sostegno dei Paesi membri. È la prima volta nella storia dell’Unione europea, che molti hanno definito una mossa di natura federale, al pari degli Stati Uniti. 750 miliardi di euro, di cui 390 di sussidi e gli altri 360 di prestiti e in generale il bilancio per i prossimi sette anni avrà un valore di 1.074 miliardi di euro. Il nuovo debito in comune dovrebbe indurre i Ventisette a creare nuove tasse europee in vista del suo rimborso. Come di consueto, il presidente Michel ha tenuto una conferenza stampa ... Leggi su newsagent

