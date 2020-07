Il Paradiso delle Signore, tutte le anticipazioni dal 27 al 31 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel corso della settimana Il Paradiso delle Signore vedrà l’evolversi della disperata ricerca di Angela, che riesce finalmente ad avere notizie su suo figlio. Intanto l’atelier di Milano, su iniziativa di Federico, si tinge del tricolore con la visita di un famoso pilota al Paradiso. Vediamo cosa accade dal 27 al 31 luglio durante puntate della soap che va in onda tutti i giorni su Rai 1 alle 15.40. Angela cerca suo figlio Quando Lo Monaco, l’avvocato ingaggiato per ritrovare il figlio, convoca Angela una nuova speranza si fa strada. Presto però Marcello e Roberta cominciano a sospettare che Angela stia nascondendo qualcosa. Finalmente riuscirà ad ottenere notizie sul piccolo, ma viene anche a sapere con dolore, che è stato adottato e non ... Leggi su thesocialpost

