Il ministro Provenzano in visita in Irpinia lunedì 27. (Di venerdì 24 luglio 2020) Lunedi 27 luglio , presso l'auditorium del Polo Giovani di Avellino sito in via Morelli e Silvati di Avellino, si ragionerà di aree interne alla presenza del ministro del Mezzogiorno e della Coesione ... Leggi su gazzettadiavellino

ilCiriaco : #Irpinia Il Ministro Provenzano ad Avellino con Todisco per discutere di Aree Interne - MoliseTabloid : Ripresa post covid, “blindati” 138 mln di fondi a rischio. Accordo Toma-Provenzano. Subito 90 mln per scuola, trasp… - NotizieMolise : Ripresa post covid, firmato accordo con ministro Provenzano: al Molise 138 milioni - mosllerdd : RT @mosllerdd: il LIBERISMO in due tweet: togliere pochi soldi e i diritti agli ultimi e ai penultimi, per regalare miliardi su miliardi ai… - mosllerdd : il LIBERISMO in due tweet: togliere pochi soldi e i diritti agli ultimi e ai penultimi, per regalare miliardi su mi… -