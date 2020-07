Il deputato la offende. La risposta di Alexandria Ocasio-Cortez lo rimette in riga (Di venerdì 24 luglio 2020) “Non starò sveglia fino a tardi la notte ad aspettare le scuse di un uomo che non ha rimorsi per aver usato un linguaggio offensivo nei confronti delle donne”: sono queste le parole di Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane deputata della storia americana, che ieri sera ha preso parola al Congresso per denunciare il comportamento del deputato repubblicano Ted Yoho, il quale l’ha apostrofata con l’appellativo “fucking bitch”. Il politico ha fatto marcia indietro pubblicamente in aula, ma nel suo discorso di scuse non ha citato direttamente la Ocasio-Cortez: ha detto di essere stato troppo aggressivo con una collega, ma ha giurato di non aver mai usato parole offensive dal momento che è un padre di famiglia.La deputata, che ha ... Leggi su huffingtonpost

