Il campionato emette il terzo verdetto: il Crotone segue il Benevento (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la promozione in serie A del Benevento e la retrocessione in C del Livorno, il campionato cadetto ha emesso questa sera il suo terzo verdetto. A seguire la Strega nel massimo campionato di calcio italiano è il Crotone di Giovanni Stroppa. Gli squali, dopo aver surclassato proprio il Livorno per 5 a 1 nel pomeriggio, sono stati promossi aritmeticamente in serata grazie al pari senza reti dello Spezia sul campo della Cremonese. Il prossimo anno in serie A, dunque, sarà ancora Benevento contro Crotone. Si attendono adesso gli ultimi verdetti, quando al termine della stagione regolamentare mancano gli ultimi 180 minuti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

