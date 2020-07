Funghi champignon gratinati al forno (Di venerdì 24 luglio 2020) Funghi champignon gratinati al forno La ricetta dei Funghi champignon gratinati al forno è perfetta per queste giornate calde, quando si ha voglia di mangiare qualcosa di leggero, fresco e rapido da preparare. Questa ricetta potete utilizzarla come contorno, come piatto unico o come condimento a vostro piacimento. È molto comoda e veloce perché il tempo di preparazione è solo il tempo necessario per pulire i Funghi champignon. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 400 g di Funghi champignon100 g di pangrattato4-5 cucchiai di olio evo1 spicchio d’aglioPeperoncino macinato q.b.Sale fino q.b.Per ... Leggi su termometropolitico

