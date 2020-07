Faceva medico odontoiatra ma senza laurea, denunciato (Di venerdì 24 luglio 2020) La guardia di finanza della Compagnia di Susa ha arrestato un odontotecnico per esercizio abusivo della professione medica. L’uomo, denunciato alla Procura di Torino, è un 50enne residente nella zona, era sprovvisto di licenza e di laurea in medicina. E’successo in un comune della valle di Susa. Questa mattina infatti i militari si sono recati presso lo studio del “dentista” il quale era intento ad operare, notificandogli le accuse. Lo studio, rinomato in tutta la valle, era all’avanguardia, i militari hanno trovato macchinari di ultima generazione, i quali sono stati sequestrati, che utilizzava per i propri pazienti. Lo studio “medico-ortodontista”, situato in un appartamento di grande metratura, aveva all’attivo numerosi pazienti, i quali erano totalmente ignari del ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Faceva medico odontoiatra ma senza laurea, denunciato - GraziellaMascia : @BallinLeda @pele6344 @LegaSalvini ...120 euro per cosa? Per sentirmi dire quale tipo di antidolorifero avrei dovut… - GraceP57190325 : RT @info_longo: @GiancarloDeRisi @marialetizianal Ecco i cosidetti COMUNISTI...ho conosciuto un medico che faceva il comunista e viveva,nel… - Alfman17 : @matteosalvinimi Zangrillo in medico che faceva i certificati a Berlusconi (congiuntivite)x non andate a processo a… - donvitorap : Il medico della mutua ahahah ma se BRONDI CHI BARLA lo faceva una nera lo spot sai che casino ahahahahah… -

Ultime Notizie dalla rete : Faceva medico Pippo, che ha smentito il medico: «Disse: “È morto”. Io lo salvai» Corriere della Sera Coornavirus, la richiesta degli epidemiologi spagnoli: “Vietare il fumo anche nei luoghi pubblici all’aperto”

Durante il lockdown sono diminuiti i fumatori. E non è mancata neanche l’ipotesi che la nicotina potesse essere “protettiva”, anche se è noto che fumare altera le difese immunitarie e le capacità polm ...

Iurato. Che fine ha fatto il centro Covid all’Arezzo di Ragusa?

Da circa un mese l’attuale direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, ha individuato, in alcuni locali dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (in particolare nell’ex Ostetricia), il c ...

Durante il lockdown sono diminuiti i fumatori. E non è mancata neanche l’ipotesi che la nicotina potesse essere “protettiva”, anche se è noto che fumare altera le difese immunitarie e le capacità polm ...Da circa un mese l’attuale direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, ha individuato, in alcuni locali dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (in particolare nell’ex Ostetricia), il c ...