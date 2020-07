Emma Marrone: “X Factor tradimento ad Amici e Maria De Filippi? No, lei è fiera di me!” (Di venerdì 24 luglio 2020) Emma Marrone è l’unica giudice donna di questa nuova edizione di X Factor. Il suo impegno televisivo su SkyUno però, non è assolutamente un tradimento ad Amici e nemmeno il taglio del cordone ombelicale con Maria De Filippi. Emma Marrone: “X Factor tradimento ad Amici e Maria? No, lei è fiera di me!” X Factor... L'articolo Emma Marrone: “X Factor tradimento ad Amici e Maria De Filippi? No, lei è fiera di me!” proviene da Blog Tivvù ... Leggi su blogtivvu

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - DrApocalypse : Emma Marrone a sorpresa, 'A fine agosto esce un nuovo singolo' - blogtivvu : Emma Marrone: “X Factor tradimento ad Amici e Maria De Filippi? No, lei è fiera di me!” ??? ?? Il resto te lo raccon… - 2anZUedjAFQVMBx : RT @CClub1989: ??Ma l'amore per te va oltre. E' banale dire che l'amore non ha confine?? Che non giudica e non muore Ma la differenza c'è?? è… - livelifeVale : RT @aangee__: Livello autostima : EMMA MARRONE ??@MarroneEmma (Non ho solo capito chi è il giudice più giovane ????) #xf2020 -