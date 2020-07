Diego Lopez: «Balotelli non sarà più convocato. Voglio rimanere al Brescia» (Di venerdì 24 luglio 2020) Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma: queste le parole del tecnico Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma: queste le parole del tecnico delle Rondinelle. rimanere A Brescia – «Io ho il contratto e ho la testa giusta per rimanere. Dopo la sfida con l’Atalanta ho detto: se perdevamo tutte le partite era difficile rimanere. Io ho il contratto e ho la testa giusta per restare. Abbiamo vinto due partite dopo il derby, ne mancano tre. Non abbiamo perso tutte le partite, dunque a questa domanda ci si può rispondere da soli». Balotelli – «Se sarà convocato nelle ultime tre partite? ... Leggi su calcionews24

Il Brescia di Diego López, già matematicamente retrocesso in Serie B, ospita il Parma di Roberto D'Aversa nella 36ª e terzultima giornata di Serie A. I lombardi sono penultimi in classifica con 24 ...

