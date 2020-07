Deiv è il primo artista di Lebonski 360° (Di venerdì 24 luglio 2020) Deiv è il primo artista di Lebonski 360°, la label di Salmo: fuori sulle piattaforme digitali il singolo “TPS (Tutto può succedere)” È Deiv, al secolo Davide Moica, il primo talento di Lebonski 360°, la prima label di Salmo nata con l’intento di scoprire e sostenere i giovani artisti in qualsiasi campo si propongano. Deiv debutta con “TPS… L'articolo Deiv è il primo artista di Lebonski 360° sembra essere il primo su Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

