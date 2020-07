Dalla caserma di Piacenza si riapra il dibattito sulle droghe (Di venerdì 24 luglio 2020) Il traffico di stupefacenti è l’attività illecita - ma anche, ovviamente, quella lecita - più redditizia che esista: ogni “investimento” in questo settore frutta nove volte l’importo iniziale, come spiega bene la Direzione nazionale antimafia. Ma il traffico di stupefacenti è anche l’attività più difficile da contrastare: il consumo delle sostanze è antico quanto la storia dell’umanità, la domanda resta alta in tutti i continenti, e nessuna misura repressiva è mai riuscita ad abbattere né a scalfire un fenomeno che riguarda oltre 270milioni di persone al mondo.Questo certo non spiega né giustifica come sia possibile trovarsi di fronte a un paradosso come quello della vicenda della caserma Levante di Piacenza, ma può essere ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Dalla caserma I soldi sporchi custoditi nella cassaforte della caserma e il racconto del festino in via Caccialupo piacenzasera.it Scandalo in caserma: "Festino a luci rosse dei carabinieri nell'ufficio del comandante"

Pratiche e divise sparpagliate a terra dopo un presunto festino a luci rosse organizzato da alcuni carabinieri nella stazione "Piacenza Levante", finita sotto sequestro, peraltro proprio nell'ufficio ...

I carabinieri di Piacenza ricevettero nel 2018 un encomio solenne

La stazione Levante di Piacenza, sequestrata dopo l’arresto dei sei carabinieri che la componevano, nel 2018 ricevette un encomio solenne. Alla festa dei Carabinieri il comandante della Legione Emilia ...

