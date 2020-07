Covid negli Usa segna nuovi record, superati i 4 milioni di contagi (Di venerdì 24 luglio 2020) La pandemia di Covid 19 aggiorna nuovi record. negli Usa, dove vengono superati i 4 milioni di casi, ma anche in Argentina, Messico e Colombia i contagi raggiungono livelli giornalieri mai visti. Così come in India, dove il virus si sta diffondendo rapidamente.Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 76.570 nuovi casi di coronavirus in un giorno, per un totale che ha superato i 4 milioni di casi. L’università americana Johns Hopkins conteggia nelle ultime 24 ore 1.225 morti, per un totale di 144.167 vittime.Altro fronte caldissimo l’America Latina. Il Messico ha registrato 8.438 nuovi casi di contaminazione in un giorno, dato record per il paese dall’inizio della ... Leggi su huffingtonpost

pfmajorino : Che macello in #Lombardia Ospedale Covid alla Fiera, la finanza negli uffici della Fondazione di Comunità Milano… - fanpage : L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - Agenzia_Ansa : Le autorità in #Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo… - HuffPostItalia : Covid negli Usa segna nuovi record, superati i 4 milioni di contagi - PatriziaBarsot2 : @davidealgebris I banchi singoli vanno comprati perché il distanziamento sociale é indispensabile e lo sta dimostr… -