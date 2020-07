Così Licio Gelli pagò in anticipo i terroristi per fare la strage di Bologna (Di venerdì 24 luglio 2020) Le ultime indagini confermano non solo ma matrice fascista, ma anche lo zampino piduista in un tentativo di destabilizzare il paese negli anni successivi alla strategia della tensione. Ora è emerso ... Leggi su globalist

Giacomo_Brunoro : “Avrebbe”, quindi la cosa resta una supposizione perché non provata, ma vedo che su Twitter è già una fatto storico… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Licio Il caso Mattarella e i misteri sulla morte dell’agente Agostino Corriere della Sera