Coronavirus, in Belgio muore una bimba di 3 anni La situazione europea (Di venerdì 24 luglio 2020) Tragedia in Belgio, il Coronavirus strappa la vita ad una bimba di tre anni: è la vittima più giovane del Paese. Facciamo anche il punto della situazione Fonte foto: (Getty Images)Pessime notizie dal Belgio, dove non solo il Coronavirus non ha smesso di metere vittime, ma a farne le spese è stata persino una bimba di 3 anni. La morte, è stata annunciata dal portavoce interfederale Covid-19, Boudewijn Catry, con una conferenza stampa. Fa riflettere l’età della vittima, questo vuol dire che “Nessuno è immune dal virus”, come lo stesso Catry ha sottolineato. La bambina è la vittima più giovane del Paese, ad essere caduta a causa della pandemia, ... Leggi su chenews

