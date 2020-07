Confindustria Salerno, finanziati 7 progetti per favorire inserimento lavorativo disabili (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è concluso l’iter di assegnazione per il finanziamento di 7 progetti finalizzati a favorire percorsi di inserimento lavorativo per disabili. A seguito della raccolta fondi realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno e dalla Fondazione Comunità Salernitana, è stato lanciato un bando per enti e organizzazioni private senza scopo di lucro che avessero competenza ed esperienza nell’inserimento sociale di persone con disabilità. I progetti vincitori – che si realizzeranno all’interno del territorio della provincia di Salerno – prevedono percorsi di ... Leggi su anteprima24

