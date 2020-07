Chiara Nasti, la polemica: “Dici che uso photoshop, vorresti il mio fisico” (Di venerdì 24 luglio 2020) Chiara Nasti contro chi pensa che usa photoshop per ritoccare le sue foto. La risposta con un video bollente Chiara Nasti risponde alle polemiche del web. In particolar modo si scaglia contro le persone che l’accusano di usare photoshop per ritoccare alcune foto che pubblica suoi social. Il video su Instagram mostra il suo fisico … L'articolo Chiara Nasti, la polemica: “Dici che uso photoshop, vorresti il mio fisico” Curiosauro. Leggi su curiosauro

albafleurie : @mikasjeyes la collaborazione di chiara nasti e sunsilk è una manna dal cielo - zazoomblog : Chiara Nasti: il nuovo fidanzato è un calciatore - #Chiara #Nasti: #nuovo #fidanzato - aletheiadobrev : ma che ridere l’ultimo post di Chiara Nasti - stevecounz : Ma Chiara Nasti con chi cazzo si è messa? Ahah - iloveyou30OO : RT @rtamacc: quando criticate Chiara Ferragni penso a quanto vi meritereste un mondo di Damellis e Chiara Nasti che non sa manco farsi un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti Chiara Nasti, che fisico! “Acqua e sapone”, ma qualcuno nota un ‘particolare’ dettaglio SoloGossip.it Chiara Nasti ritrova l’amore, baci e coccole a Mykonos tra il calciatore e l’influencer napoletana

Con l’estate arriva anche l’amore per Chiara Nasti. Archiviata la love story con Ugo Abbamonte, l’influencer napoletana si è fidanzata con il calciatore tedesco Niklas Dorsch. Ad ufficializzarlo è sta ...

Chiara Nasti e l'amore con Niklas Dorsch: chi è il nuovo fidanzato della influencer

La nota blogger è stata beccata insieme al calciatore tedesco a Mykonos e poi ha ammesso la loro relazione pubblicando la foto di un loro bacio su Instagram. Accanto la scritta: “Hai sconvolto la mia ...

Con l’estate arriva anche l’amore per Chiara Nasti. Archiviata la love story con Ugo Abbamonte, l’influencer napoletana si è fidanzata con il calciatore tedesco Niklas Dorsch. Ad ufficializzarlo è sta ...La nota blogger è stata beccata insieme al calciatore tedesco a Mykonos e poi ha ammesso la loro relazione pubblicando la foto di un loro bacio su Instagram. Accanto la scritta: “Hai sconvolto la mia ...