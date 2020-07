Chef Rubio fuori controllo, valanga di insulti a Salvini: «Stai zitto, cane» (video) (Di venerdì 24 luglio 2020) Giornata scoppiettante per Chef Rubio, che oggi ha dato il meglio di sé nei confronti di Matteo Salvini, arrivando a usare anche la pioggia a Milano come spunto per insultarlo. “Coglionazzi, Matteo Salvini, me sa che te s’è allagata casa… pure su a Milano è colpa degli immigrati?”, ha cinguettato l’ex volto tv, taggando il leader della Lega. Salvini fa innervosire Rubio Non che gli attacchi di Rubio al leader della Lega – come a molti altri – siano una novità, ma la versione rivista e corretta in chiave anti-leghista di “piove, governo ladro” è indicativa di un particolare nervosismo da parte dell’ex conduttore di Discovery. Forse a scatenarlo è stato il fatto che, ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Chef Rubio Chef Rubio insulta Matteo Salvini: "Cogl***, devi stare zitto, cane. Non fai un ca***" Liberoquotidiano.it Chef Rubio insulta Matteo Salvini: "Cogl***, devi stare zitto, cane. Non fai un ca***"

Altro giro, altro delirio, altri vergognosi insulti firmati Chef Rubio, sempre più improponibile e sempre più fuori controllo. Gli insulti? Ovviamente rivolti a Matteo Salvini. Si parte da quelli più ...

