Cerciello Rega, la fiaccolata nel punto dell'agguato a un anno dalla morte (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo la messa nella chiesa di San Salvatore in Lauro in ricordo del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate la notte del 26 luglio 2019, in tanti, tra colleghi, parenti e amici lo hanno voluto ricordare con una fiaccolata. Una commemorazione organizzata da Sim Carabinieri in via Pietro Cossa, nel punto esatto in cui il vicebrigadiere di 35 anni e il suo collega Andrea Varriale furono aggrediti dai 2 turisti. Alla fiaccolata hanno partecipato la vedova del militare. Per quell'omicidio ora sono a processo davanti alla Corte d'Assise due ragazzi americani: Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Leggi su iltempo

