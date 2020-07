Cagliari-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Cagliari per finire al meglio davanti ai propri tifosi, l’Udinese per timbrare matematicamente una salvezza virtualmente già raggiunta con l’impresa di giovedì con la Juve. Sono questi i temi di Cagliari-Udinese, match della giornata numero 36 del campionato che andrà in scena domenica 26 luglio alle 19:30. Le scelte del Cagliari Gli uomini di Zenga, reduci dalla sconfitta di Roma con la Lazio, si affidano come di consueto al duo d’attacco Joao Pedro-Simeone, in goal nell’ultima sfida. A supporto delle due punte, con Nainggolan ancora infortunato, agirà Gaston Pereiro. A centrocampo poi, Nandez e Rog avranno il compito di tamponare e far ripartire l’azione. Dietro tutto confermato, con l’ottimo Cragno di questo periodo a difesa ... Leggi su sport.periodicodaily

iambolar : Result: Udinese 2-1 Juventus Lazio 2-1 Cagliari #SerieA - sportli26181512 : Giudice di A, fermati per un turno Lazzari e Troost-Ekong: All'esterno della Lazio è stata fatale la sfida col Cagl… - AzzurroTime : L'Udinese rimanda la festa della Juve, la Lazio batte il Cagliari - - MartinsMatizoo : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - igorsausmikat : RT @scparametro2016: ???? #SerieA ¦ 35ª Rodada Atalanta 1x0 Bologna Sassuolo 1x2 Milan Parma 2x1 Napoli Inter 0x0 Fiorentina Lecce 3x1 Bresc… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Udinese Cagliari-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com StarCasinò, Serie A: le quote della 36° giornata

La 36esima giornata parte con l’anticipo di venerdì 24 luglio tra Milan e Atalanta. Le due squadre sono sicuramente le più in forma del campionato e non mancheranno le emozioni. La vittoria del Milan, ...

La Serie A su Dazn: ecco come vedere Napoli-Sassuolo

Solo tre giornate alla fine di questo incredibile campionato che ha ben poco di aritmetico e tanto di inaspettato, per questo è consigliato non perdersi neppure un match su DAZN durante il weekend e g ...

La 36esima giornata parte con l’anticipo di venerdì 24 luglio tra Milan e Atalanta. Le due squadre sono sicuramente le più in forma del campionato e non mancheranno le emozioni. La vittoria del Milan, ...Solo tre giornate alla fine di questo incredibile campionato che ha ben poco di aritmetico e tanto di inaspettato, per questo è consigliato non perdersi neppure un match su DAZN durante il weekend e g ...