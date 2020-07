Bomba d'acqua su Milano: esondato il fiume Seveso, sottopassi allagati (Di venerdì 24 luglio 2020) Emergenza maltempo a Milano oggi, 24 luglio. Una forte Bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba sul capoluogo lombardo. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri ... Leggi su leggo

giornalettismo : Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha sce… - SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - repubblica : Maltempo, bomba d'acqua su Milano, allagamenti nei quartieri a Nord [aggiornamento delle 07:28] - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #Cremasco investito da bomba d'acqua, tromba d'aria a #SpinoDAdda - Alien1it : Maltempo, bomba d'acqua a #Milano: le automobili nel sottopasso allagato. -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba acqua

Emergenza maltempo a Milano oggi, 24 luglio. Una forte bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba sul capoluogo lombardo. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamen ...MILANO - Una forte bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba a Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Gi ...