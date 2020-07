Beatrice Valli, gli insulti post gravidanza: ‘Nessun rispetto’ (Di venerdì 24 luglio 2020) Beatrice Valli poco più di due mesi fa ha dato alla luce il suo terzo figlio ed è già in forma smagliante, eppure… eppure c’è gente che sui social si permette di criticarla con frasi come “hai ancora da smaltire” e “cellulite e pancia”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e neo mamma di Azzurra ha quindi deciso di pubbliare alcuni di questi commenti e di lanciare un chiaro messaggio ai suoi follower: “Ho visto un sacco di messaggi che non hanno rispetto del momento e delle persone. C’è gente che non capisce cosa significa mettere al mondo 3 figli il corpo della donna subisce un grosso cambiamento e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso nei miei confronti e nei confronti di qualsiasi donna soprattutto appena dopo il parto. Mi sto riprendendo ... Leggi su tvzap.kataweb

