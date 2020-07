Balan Wonderworld: il nuovo titolo dai creatori di Sonic in arrivo per Xbox One e Series X (Di venerdì 24 luglio 2020) Durante la conferenza di ieri, Square Enix e Balan Company hanno presentato Balan Wonderworld, un platform 3D in arrivo su Xbox One Series X L’evento Microsoft di ieri è stata una grande occasione per avere sbirciare un po’ nel futuro del gaming, con i tanti annunci dei titoli first-party di casa Microsoft (Fable 4 solo per dirne uno). Square Enix proprio in occasione della trasmissione di ieri ha annunciato un nuovo studio sussidiario: Balan Company. La neonata software house ha in sviluppo un nuovo titolo action, trattasi di Balan Wonderworld, in arrivo per Xbox One e Series X. Balan ... Leggi su tuttotek

