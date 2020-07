Asili nido e materne, come hanno riaperto in Europa. Priorità ai figli dei lavoratori “essenziali”, rientro su base volontaria e piccoli gruppi alternati: le strategie (Di venerdì 24 luglio 2020) Scuole materne e Asili aperti per i figli di quei lavoratori impegnati “in prima linea” durante l’emergenza coronavirus, o per chi non aveva altra soluzione che lasciarli ai nonni, i più fragili ed esposti alla pandemia. O ancora, lezioni in presenza per i bambini stranieri in difficoltà con la lingua e con la didattica a distanza. Questo è il tratto comune nelle strategie di diversi Paesi europei che emerge dalla mappatura fatta dall’Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione e ricerca educativa) e da Eurydice sulla riapertura delle scuole. I risultati sono contenuti nel rapporto “Misure per la riapertura delle strutture per l’educazione e cura della prima infanzia nell’emergenza Covid 19 in alcuni Paesi europei”, che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

