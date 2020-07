Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 luglio: Luciano scopre che il padre di Federico è Umberto (Di venerdì 24 luglio 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 luglio: cosa succede lunedì prossimo? Luciano, dopo essere stato via di casa per tre giorni, avendo scoperto in malo modo che Federico non è suo figlio, decide di telefonare a Silvia e scoprirà che il padre del ragazzo è nientemeno che Umberto Guarnieri. Vittorio sta per recarsi all’Expo ’61 e annuncia alle Veneri che, in sua assenza, dovranno rivolgersi a Marta. Intanto Cosimo e Gabriella continuano a frequentarsi, mentre Salvatore si trova in Germania. Bergamini si confida con Riccardo e ammette di essersi innamorato della stilista. Inoltre ci sarà una sorpresa per Rocco e Marina, perchè Brivio proporrà loro un nuovo ... Leggi su pianetadonne.blog

